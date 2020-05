Mentre in Italia dal punto di vista decisionale è ancora tutto fermo, in Spagna si potrebbe andare presto verso nuove date. Secondo quanto riportato dalle parole del tecnico del Leganes a Marca Claro, presto la Liga spagnola potrebbe avere nuove date ufficiali per poter ripartire la stagione: “Il 20 di giugno riparte la Liga e terminerà il 26 luglio. Sono molto contento. Domani ricominciamo ad allenarci”.