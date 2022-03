Nel segno di Toci, e non solo, la Fiorentina tiene il passo della Roma capolista. Risultati e classifica Primavera

Terza vittoria di fila per la Fiorentina Primavera di Alberto Aquilani che continua la sua scalata verso il vertice della classifica. Per la squadra viola c’è il secondo posto in solitaria a prescindere da cosa faranno le altre, quando siamo giunti a dieci giornate dal termine della stagione regolare. Oggi il successo brillante sul Milan per tenere il passo della Roma, capolista staccata da tutti.

Inter-Cagliari 1-0

Napoli-Empoli 2-2

Bologna-Genoa 1-0

Spal-Pescara 1-2

Roma-Atalanta 2-1

Fiorentina-Milan 3-1

Lecce-Sassuolo domani

Sampdoria-Torino domani

Juventus-Verona mercoledì

Classifica: Roma 51, Fiorentina 43, Inter 42, Cagliari* 39, Juventus, Sampdoria 37, Sassuolo, Atalanta 36, Torino 34, Milan 33, Bologna, Genoa* 30, Empoli, Napoli* 29, Verona 27, Lecce 24, Spal 19, Pescara* 11.

*una partita in meno