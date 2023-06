Nessun “concreto vantaggio” per la Juventus per il reato di falsa fatturazione: il Gip ha accolto la richiesta della Procura di Torino. I dettagli

Nei giorni scorsi, la Procura di Torino aveva chiesto l’archiviazione per l’ipotesi di reato relativo alle false fatturazioni a carico della Juventus. In queste ore, mentre prosegue il processo, il Gip ha accolto la richiesta della Procura di Torino.

Dopo aver analizzato le carte infatti, la Procura non aveva riscontrato in queste fatture nessun “concreto vantaggio fiscale” in favore della Juventus. Prima del processo, la Procura di Torino aveva analizzando le fatture contestate alla Juventus, constatando che non avevano portato ad alcun effetto significativo sui bilanci del club bianconero. A questo punto, aveva richiesto l’archiviazione di questa ipotesi di reato, richiesta che adesso ha accolto il Gip.

Tutto ancora tace, invece, per quanto riguarda la possibile penalizzazione della Uefa ai danni del club bianconero, che riguarderebbe direttamente anche la Fiorentina, arrivata proprio dietro alla Juve in campionato.