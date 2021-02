Neto continua la sua carriera di “panchine”: l’ex portiere della Fiorentina potrebbe tornare… alla Juventus!

Un andirivieni interminabile quello di Norberto Murara Neto, con un comune denominatore: la panchina. Già, perché dopo l’avventura alla Fiorentina il portiere brasiliano decise di andare alla Juventus dove fu ovviamente chiuso da un certo Gigi Buffon. Poche presenze e il passaggio in Spagna al Valencia, dove era riuscito a tornare titolare salvo poi finire di nuovo in panchina, stavolta al Barcellona.

Una lezione che Neto sembra proprio non aver imparato, come testimonia l’indiscrezione di Fichajes.net. Secondo il portale l’ex Fiorentina, giunto al capolinea della sua avventura in blaugrana, nella prossima stagione potrebbe tornare proprio… alla Juventus. Un vero paradosso se si pensa che oltre a Buffon, stavolta, avrà davanti anche un altro grande portieri come Szczesny.