La salvezza della Fiorentina ha un prezzo: già impegnati trenta milioni!

La salvezza della Fiorentina ha anche un prezzo e non è da poco, perché parliamo in pratica di trenta milioni di euro.

Tre cartellini

Questi sono i soldi che il club viola si è impegnato a sborsare in caso di permanenza in A per il riscatto obbligatorio dei cartellini di Brescianini (Atalanta), Fabbian (Bologna) e l'ultimo arrivato, Rugani (Juventus). Totale di 28 milioni per l'esattezza.

Obbligo salvezza

Una bella somma che rischia di condizionare anche il prossimo mercato estivo della squadra. Però tutti, ovviamente, sono concentrati sul breve e l'obbligo per dirigenti, giocatori e staff tecnico, è quello di rimanere in Serie A, costi quel che costi.