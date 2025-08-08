Un'accoglienza speciale tutta per lui: De Gea si prende il palcoscenico di Old Trafford. E ci sarà un presentatore d'eccezione...
Il portiere spagnolo David De Gea
Il portiere della Fiorentina, David De Gea, è una delle leggende moderne del Manchester United. Non deve dunque meravigliarci il fatto che ci sarà un'accoglienza davvero speciale domani, tutta per lui.
Presentatore d'eccezione
Prima della partita, il capitano dei Red Devils e grande amico di De Gea, Bruno Fernandes, farà una presentazione del suo ex compagno di squadra poco prima del calcio d'inizio.
Grandi applausi
Sicuramente i sostenitori del ManU lo accoglieranno tributandogli grandi applausi. Tanti sono gli apprezzamenti che gli sono stati rivolti dai suoi ex tifosi, anche dopo essere stato scaricato dal club.
