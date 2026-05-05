La Fiorentina guarda in Svizzera per il futuro del centrocampo. Piace un giocatore del Thun

A TMW Radio è intervenuto l'osservatore Marco Palma, che ha fatto il nome di un giocatore che piacerebbe molto anche alla Fiorentina.

Il profilo

Il profilo è quello di Franz-Ethan Meichtry, centrocampista centrale ed esterno svizzero del Thun, classe 2005. Duttilità, dinamicità e tecnica di base di altissimo livello sono le qualità principali di questo elegante centrocampista svizzero di origini camerunensi.

Pretendenti e costo

E' un giocatore che ama giocare in mezzo al campo e costruire azioni pericolose assistendo i compagni e provando l’inserimento. Molto pericoloso davanti la porta, sono infatti alte le sue medie realizzative stagionali, in questo campionato ha segnato otto gol risultando spesso decisivo. Oltre in mezzo al campo, sa ben interpretare il ruolo di esterno di centrocampo essendo dotato di ottima velocità e buone capacità di dribbling. Su di lui, oltre alla Fiorentina, ci sarebbe anche il Parma. Al momento il suo valore di mercato si aggira intorno agli 8 milioni di euro.