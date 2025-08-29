Quella di oggi è stata la giornata di Hans Nicolussi Caviglia alla Fiorentina. Il club viola ha definitivamente chiuso l'operazione in mattinata, sulla base del prestito oneroso con diritto di riscatto, che diventerà obbligo al raggiungimento di una condizione: il 50% delle presenze. Il tutto per una cifra complessiva di circa 7-8 milioni di euro. Nel pomeriggio, il centrocampista (non convocato dal Venezia) ha raggiunto Firenze e visitato il Viola Park, incontrando Pioli e la società. Manca soltanto l'ufficialità, che sarà comunicata entro le prossime 24 ore.

Fiorentina al lavoro per due rinforzi. Lindelöf riflette con preferenza, Lamptey…

Il centrocampista classe 2000, tuttavia, non sarà l'unico rinforzo della Fiorentina da qui alla conclusione del calciomercato. Il club è ancora al lavoro per Victor Lindelöf, operazione ancora non chiusa. Lo svedese non si è esposto definitivamente sulla sua destinazione, ma Firenze sembra nettamente la meta preferita. Continui contatti tra le parti, nei quali si registra un solido ottimismo; manca qualche dettaglio. Il club ha pronto un biennale (con opzione per la terza stagione) con circa 2 milioni di stipendio.

Ore decisive anche per Tariq Lamptey. Il Brighton è sempre irremovibile sulla sua richiesta di 10 milioni di euro. La Fiorentina cercherà uno sconto, ma accontenterà gli inglesi sulla formula: un acquisto a titolo definitivo. Attesa a breve la definitiva accelerata.

Tanti, troppi esuberi. Ma c'è qualche speranza per gli ultimi giorni

Inevitabilmente, la Fiorentina fa il possibile per liberarsi di quanti più esuberi e ingaggi possibili. Jonathan Ikoné è il primo della lista, nonostante manchino le richieste concrete. Si registra qualche interessamento per il francese: Paris FC (è stato proposto, il club transalpino valuta), Rizespor e soprattutto Southampton. Si cerca il titolo definitivo, sulla base di 4 milioni di euro per la cifra.

Anche Antonin Barak si prepara a lasciare Firenze. In questo caso, i club interessati sono i soliti in Serie A: Cagliari e Verona. I gialloblù sembrano più vicini al ritorno del ceco, ma devono fare i conti con la volontà della Fiorentina (anche in questo caso, la cessione a titolo definitivo).

Un altro nome caldo sul fronte uscite è Lucas Beltran, del tutto fuori progetto, ma non si registrano novità. E il tempo stringe.