Barak oppure no? Il ceco al centro di una valutazione tecnica. E col Napoli manca il pieno accordo

Non c'è solo Jonathan Ikone a non sapere che futuro avrà alla Fiorentina, ma c'è un altro giocatore che viene trattato con un'altra squadra: Antonin Barak.

La valutazione tecnica

Il centrocampista ceco, finito nel mirino del Napoli, è nel bel mezzo, anche di una valutazione tecnica: meglio tenerlo e avere così un sostituto di Bonaventura, o meglio venderlo e puntare su un esterno offensivo in più, dando contestualmente più spazio a Infantino?

Le condizioni per la cessione

C'è da dirimere questa questione e aspettare, eventualmente, che il Napoli assecondi le condizioni richieste dalla Fiorentina: non solo obbligo di riscatto al termine di questa stagione ma anche dieci milioni di euro come cifra prevista per lo stesso riscatto. Per ora resta la distanza proprio su quest'ultimo punto.