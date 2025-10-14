Dzeko inutilizzato con la Bosnia. E l'attaccante viola si gode Malta con i tifosi... avversari! - FOTO
Nella partita di domenica contro Malta, l'attaccante della Fiorentina Edin Dzeko non è sceso in campo con la sua Bosnia nella larga vittoria per 4-1 sugli isolani padroni di casa nelle qualificazioni al Mondiale.
Un giro per Malta
Nonostante il suo inutilizzo, l'attaccante viola si è consolato con una passeggiata nel centro di Paceville, uno dei distretti di San Giuliano, città dell'isola maltese.
Foto e autografi
Sorpresi i tifosi locali di trovare il giocatore viola a giro per le strade della città, che si è prestato a foto e autografi con i presenti.
