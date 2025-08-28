Gosens: "Nell'intervallo eravamo tutti incazzati, se giochi sottotono soffri contro ogni avversario"

Robin Gosens, mattatore della partita di stasera dopo il suo ingresso all'intervallo, ha parlato a Sky Sport nel post partita di Fiorentina-Polissya.

“Un primo tempo sofferto, poi ci abbiamo messo personalità”

“La mia forza è quella di mettere dentro energia, positività, voglia di vincere: stasera sono contento di esserci riuscito in un momento complicato, dopo un primo tempo dove abbiamo sofferto parecchio e contro una squadra con grande personalità, che ci è venuta a pressare alto e ci ha creato difficoltà. Nel secondo tempo molto meglio, Dzeko ci ha tenuto la palla e menomale che abbiamo chiuso la partita con grande personalità”.

“Vogliamo lottare su tre fronti”

“Nessuno di noi ha mai nascosto di voler portare un trofeo qua a Firenze: la Conference è un obiettivo, come così il campionato e la Coppa Italia, secondo me stiamo costruendo una squadra che può lottare su tre fronti e può andare lontanissimo. La finale della Conference è a Lipsia, nel mio paese, per questo ci tengo ancora di più: l'obiettivo della squadra comunque è di andare più lontano possibile e il primo passo lo abbiamo fatto stasera. Adesso si inizia col vero lavoro”.

“Nell'intervallo eravamo incazzati, ma poi si è vista la vera Viola”

“Non eravamo tranquilli dopo quel primo tempo sottotono, giocavamo contro una squadra che non aveva nulla da perdere, e non è mai facile. Dovevamo gestire meglio la partita e non volevamo prendere quei due gol, perché poi abbiamo sofferto. Nell'intervallo eravamo tutti un po' incazzati, abbiamo chiarito due o tre cose e abbiamo avuto una bellissima reazione: abbiamo fatto vedere la vera Viola, solo così potevamo vincere stasera. Se giochi sottotono, soffri contro tutti: questa partita ci dà la consapevolezza di dare sempre il 100%”