E alla fine i tifosi sbottano. Un repertorio pesante per spronare una Fiorentina stordita

E' al termine della partita pareggiata dalla Fiorentina che è salito il volume della contestazione da parte dei tifosi alla squadra.

Cori

Tanti cori e tutti pesanti, accompagnati anche da una bella colonna sonora di fischi: “Se andiamo in B vi facciamo un c..o cosi!”, “Andate a lavorare!”. E inoltre “Noi vogliamo gente che lotta” seguito da un evergreen come “Tirate fuori le p...e!”. I

Due passi indietro

Così i sostenitori gigliati stanno provando a spronare una squadra che sembrava indirizzata verso la strada giusta dopo la vittoria in casa contro il Pisa ma che ha fatto non uno bensì due passi indietro nelle apparizioni successive e che si prepara ad affrontare lunedì prossimo la Cremonese in un vero spareggio salvezza.