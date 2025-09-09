Primi dettagli sulla decisione del CASMS su Fiorentina-Napoli: piccolo ampliamento del settore ospiti, nessuna restrizione per i residenti in Campania. Previsti controlli incrociati sui biglietti
Si è concluso in questi minuti l'incontro del CASMS per prendere una decisione in merito alla vendita dei biglietti per Fiorentina-Napoli in programma sabato sera al Franchi.
Le decisioni
L'ufficialità della decisione dovrebbe arrivare nella mattinata di domani, ma il giornalista di Radio CRC Marco Giordano ha anticipato su X: “Nessuna restrizione per i residenti in Campania. Solo, però, un piccolo allargamento del settore ospite: da 340 a 420 i posti disponibili per i supporter azzurri”.
Previsti controlli incrociati
"Inutile provare ad acquistare la fidelity card della Fiorentina: previsti controlli incrociati per non consentire l'ingresso in altre zone dello stadio
