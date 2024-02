Marco Bucciantini, opinionista di Sky Sport, è passato da Radio Bruno per commentare il mercato della Fiorentina, più difettoso che pregevole:

"Non servivano i vari Vargas e Rodriguez, giocatori che non avrebbero spostato gli equilibri. Faraoni e Belotti invece sono buoni acquisti: il primo per dare fiato a Kayode, il secondo perché ci migliora rispetto a Nzola".

“Ngonge e Gudmundsson erano i veri obiettivi, ma la Fiorentina non può non riuscire a concludere trattative con Verona e Genoa. Prima ha offerto meno per Ngonge e poi non ha offerto la stessa cifra per l'islandese… l'esterno d'attacco rimane un difetto ingigantito di questa rosa”.

