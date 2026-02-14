La Fiorentina difende Vanoli anche dalle voci su De Zerbi e Maresca ma ora tocca al tecnico... salvarsi

E' una situazione sotto monitoraggio quella di Paolo Vanoli, vuoi per i risultati ancora scadenti, vuoi per l'arrivo fresco di un dirigente di peso come Paratici. Il quale ha difeso, e non poteva essere altrimenti, il suo allenatore qualche giorno fa. Riporta Tuttosport che il club viola lo difende anche dalle voci per ora molto premature sui potenziali successori, da De Zerbi a Maresca.

Ovvio che in ogni caso, tutto dipenderà dalla salvezza e dalla categoria in cui giocherà la Fiorentina l'anno prossimo. Ora però tocca allo stesso tecnico varesino… salvarsi: c'è un trittico di partite determinanti davanti. Dal Como a Pisa e Udinese, in cui fare punti e mostrare miglioramenti in fase difensiva.