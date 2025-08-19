Meno 13 alla fine del mercato estivo, che vedrà il gong finale lunedì 1 settembre alle ore 20:00. La Fiorentina ha ancora diverse grane da risolvere in vista della chiusura e di una stagione che si prospetta scoppiettante.

Movimenti in difesa

Con l'arrivo di Viti gli elementi in difesa sembravano essere perfino troppi, adesso invece una cessione potrebbe rimescolare le carte in tavola. Pablo Marí viaggia verso l'addio alla Fiorentina, con Pioli che avrebbe chiesto un centrale più veloce e adatto al suo gioco. Trattative avviate in Sudamerica per la cessione dello spagnolo (Cruzeiro su tutti), ma ci sarà da capire chi prenderà la società viola al suo posto.

Riflessioni sulla destra

La Fiorentina riflette sul futuro di Niccolò Fortini, che potrebbe lasciare i viola in prestito. Come vice Dodo la società viola ha sondato anche Jimenez del Milan per un possibile prestito, ma l'operazione è difficile. Tra le alternativa resiste Zanioli, che è seguito da vicino dall'Udinese. Sfumato Zortea, che sarà il nuovo terzino del Bologna di Italiano.

E in attacco?

Per l'attacco si aspetta l'uscita di Beltran, che sta riflettendo sulla proposta del CSKA Mosca. La Fiorentina ha già accettato l'offerta di 11 milioni dei russi. Dopo la sua uscita si virerà forte sul vice Kean. Al momento i nomi in pole sono quello di Piccoli del Cagliari, che però costa molto, e quello del classe 2006 franco-nigeriano Ilenikhena, del Monaco.

La situazione Mandragora

Da seguire la situazione Mandragora, il cui rinnovo è slittato a fine mercato per le richieste economiche del giocatore. Occhio alle possibili offerte, ma in caso di una cessione la Fiorentina dovrà coprirsi in mezzo.