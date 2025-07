L'estate scorsa era arrivata qualche offerta concreta in extremis dalla Turchia per Lucas Beltran ma la Fiorentina voleva tenerlo per valutarne un'eventuale crescita. Al termine della sua seconda stagione, e con numeri non certo da attaccante top, i muri intorno a Beltran sono stati abbattuti: non ci sarà alcuna resistenza ad una sua cessione. La Fiorentina però, secondo il Corriere dello Sport-Stadio, vuole incassare almeno 10 milioni e spera di ottenerli dal River Plate, che si è già ripreso Quarta a gennaio. Ad oggi però il club allenato da Gallardo, che Beltran lo vorrebbe eccome, non si è ancora spinto a cifre simili.