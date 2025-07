Non c'è cavillo contrattuale o vacanza in Grecia che tenga quando si deve costruire la nuova squadra e Stefano Pioli ha già iniziato a lavorare per la Fiorentina 2025/26, pur in assenza di comunicati ufficiali. Il tecnico si è confrontato costantemente con Pradè, scrive La Nazione, e ha dato il suo indirizzo sia ai mancati riscatti di alcuni prestiti che alle prime operazioni in entrata: Dzeko, Fazzini e Viti.

In attesa di capire che ne sarà di Kean, che Pioli spera di ritrovare a inizio ritiro, l'obiettivo del tecnico è già stato puntato sul maxi bersaglio: quello della Red Bull Arena di Lipsia, dove il prossimo 27 maggio si giocherà la finale di Conference League.