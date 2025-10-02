Dopo la vittoria interna contro il Sigma Olomuc nella prima giornata di Phase League della Conference League per 2-0, l'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa.

Le parole di Pioli sul match

“Credo che abbiamo fatto cose buone. Loro sono stati intensi, noi potevamo girare di più in avanti e guardare di più gli attaccanti per avere imbucate più veloci e penetranti. Siamo stati compatti ed equilibrati. Se non le chiudi poi c'è da soffrire, ma abbiamo lavorato bene. Noi cerchiamo di riempire la trequarti con diversi giocatori. Loro hanno accettato diversi uno contro uno. Abbiamo messo varie volte Piccoli davanti alla porta. Le scelte di formazione? Erano quelle per vincere la partita, pensando anche alla Roma. Ma poco”.

E sulla scelta del portiere

“Martinelli in panchina? L'ha presa come tutti quelli che non giocano. Ho grande fiducia in lui e avrà il suo spazio. Non c'è alcun tipo di problema con lui. Non abbiamo avuto paura di sbagliare. Bisogna fare più tocchi e guardare avanti un po' prima. Era una scelta dettata dall'atteggiamento degli avversari quella di far girare palla dietro".