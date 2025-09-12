In vista della gara di domani contro la Fiorentina, l'allenatore del Napoli Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa: “Quale insidia nasconde una partita del genere? L'insidia è la Fiorentina stessa. Credo che ormai sia una realtà affermata, ha fatto due finali europee negli ultimi anni e viene da un ottimo calciomercato. La metto sicuramente tra le sette-otto squadre del nostro campionato che lotteranno per dare fastidio”.

“Anguissa e Buongiorno stanno bene. Portieri? Avremo tempo di dare spazio a Milinkovic”

Sulle condizioni dei singoli: “Zambo Anguissa ha giocato martedì ed è tornato solo ieri, ma ora è a disposizione e sta bene. In ogni caso Elmas è stato preso per questo, è molto duttile e ci darà una mano. L'ho visto bene in Nazionale, anche Hojlund, ed è un bene perché ne abbiamo bisogno subito. Buongiorno viene da un'operazione subita questa estate, aveva recuperato e ha lavorato tanto. Gli manca il campo, è pronto. Rrahmani sarà un'assenza importante. Portieri? Sono ottimi entrambi, Meret è una garanzia e Milinkovic-Savic sta lavorando per integrarsi, troveremo tempo e modo per dargli spazio”.

“Sarà l'anno più difficile in assoluto. Il problema è lo Scudetto, crea aspettative”

Sulla stagione che lo attende: “Questo sarà l'anno più difficile in assoluto. Lo Scudetto porta inevitabili aspettative, anche se è arrivato in modo inaspettato. Io devo migliorare la condizione dei nuovi arrivati nel minor tempo possibile. Siamo al secondo step del progetto, il problema è che siamo già con lo Scudetto sul petto e questo cambia la visione di tutti”.