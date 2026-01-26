Gravina: "Gli scontri tra ultras sono delinquenza pura. Dispiace che a rimetterci siano tutti i tifosi"

Arrivano nuove dichiarazioni da parte delle istituzioni del mondo del calcio sugli scontri tra tifosi, come quelli che hanno portato al divieto di trasferta nei confronti dei sostenitori di Fiorentina e Roma.

L'intervento del presidente

A intervenire questa volta è stato il presidente della FIGC Gabriele Gravina, che a margine del consiglio federale odierno, che ha approvato il budget 2026, ha parlato delle violenze.

‘Delinquenza a tutti gli effetti’

"Non possiamo accettare che la gente si incontri in autostrada per picchiarsi. Questa è delinquenza a tutti gli effetti, è una vergogna. Dispiace però che ci sia una penalizzazione di soggetti virtuosi, che per il comportamento di pochi venga penalizzata un'intera comunità. Dobbiamo lavorare per rendere la responsabilità sempre più individuale".