Interrogato a Radio Sportiva sulla situazione alla Fiorentina di Stefano Pioli, il giornalista di Sportmediaset Sandro Sabatini ha commentato esprimendosi chiaramente sul momento attuale dell’allenatore viola e sulla sua sorte.

‘Il contratto di tre anni tutela Pioli’

“La situazione di Pioli? Pur con tutta la stima che l’allenatore merita per il suo passato, è ancora a Firenze perchè ha un contratto molto importante di tre anni. Se Pioli non fosse tutelato da un contratto di tre anni, con 4 punti dopo 8 giornate sarebbe già stato cambiato”.

‘Non credo nei progetti triennali’

“È bello riempirsi la bocca con parole come ‘programmazione’, ‘progetto’, e altro… la durata di tutto dipende solo dai risultati. I progetti triennali? Non chiedete a me a riguardo, perché io non ci credo”.