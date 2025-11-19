Seconda seduta odierna per la Fiorentina. Kean stabile in gruppo, anche Gudmundsson in campo - FOTO

Come annunciato nella conferenza stampa della scorsa settimana, l'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli deve conoscere meglio i suoi calciatori e queste settimane gli stanno servendo a questo proposito. Anche oggi, infatti, la squadra ha svolto una doppia seduta di allenamento.

Doppia seduta per la Fiorentina

La seconda sessione del giorno è da poco terminata. Ormai Moise Kean, rientrato in gruppo già ieri, si allena stabilmente assieme al resto della squadra e può dirsi definitivamente recuperato verso sabato. Non c'è, invece, Robin Gosens. Rientrato dagli impegni con la Nazionale Islandese, è presente anche Albert Gudmundsson.

Rientrato Gudmundsson. Kean è recuperato

Ecco le immagini pubblicate dal club: