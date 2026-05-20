Rinnovo per un difensore della Femminile: "Questo è solo l'inizio, la Fiorentina significa tanto"

Novità in casa Fiorentina Femminile. Arriva un rinnovo importante per mister Pinones-Arce: il difensore danese Emma Faerge rimarrà in viola fino al 2028. Questo è quanto diffuso dal club.

Rinnovo per la Fiorentina Femminile

Questo il comunicato: ACF Fiorentina è lieta di comunicare di aver rinnovato l’accordo con la calciatrice Emma Faerge fino al 30 Giugno 2028. In Viola dal 2023, la danese ha giocato più di 80 partite con la nostra maglia sui campi di tutta Italia ed Europa. Punto fisso della Nazionale di Copenhagen, Emma proseguirà la sua carriera con il Viola della Fiorentina.

“La Fiorentina significa molto, è solo l'inizio”

Queste le parole della calciatrice: “Sono felice di aver rinnovato con la fiorentina. Sento la fiducia della Famiglia Commisso e della dirigenza e voglio ringraziarli per l'opportunità offerta. Proseguire qui significa poter crescere tanto. Il club ha un grande potenziale e credo molto nel progetto che stiamo portando avanti. La Fiorentina per me significa molto e ha avuto un enorme impatto sulla mia crescita, sia come calciatrice che come persona. Sono convita che proseguire a Firenze potrà farmi migliorare ancora, e credo davvero che questo sia solo l'inizio. Forza Viola”.