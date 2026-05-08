La Fiorentina Femminile punta la Champions. Pinones Arce: "Dobbiamo mantenere la mentalità delle ultime partite"
In vista della prossima partita di campionato contro il Genoa, fondamentale nell'ottica della rincorsa alla Champions League, ha parlato l'allenatore della Fiorentina Femminile Pablo Pinones Arce: “Entrambe ci giochiamo tanto. Noi arriviamo da un ottimo risultato e dobbiamo mantenere quella mentalità, che sarà fondamentale nelle ultime giornate”.
“Abbiamo lavorato bene sulla parte fisica - ha aggiunto - perché il Genoa difende bene e riparte in contropiede, lo sappiamo. Noi dovremo essere bravi a sfruttare al massimo le occasioni che ci capiteranno”.
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