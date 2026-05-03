Pinones-Arce: "Vittoria di voglia e mentalità, in campionato abbiamo perso almeno sei punti con partite del genere"

Pablo Pinones-Arce, allenatore della Fiorentina Femminile, ha parlato dopo la partita che le sue ragazze hanno vinto in casa, per 1-0, contro il Como. Questi i suoi commenti.

Sulla partita e sul campionato

“Dobbiamo sempre essere ottimisti, sono molto contento per il risultato, credo che le ragazze abbiano dimostrato la loro voglia, mentalità, non hanno mai mollato. Oggi è stata una delle peggiori partite da parte nostra, non siamo riusciti a giocare il nostro calcio, ma sono importanti anche queste da vincere. Nel primo tempo abbiamo dato via tanti palloni, ma nel secondo abbiamo avuto più tranquillità: va bene il rigore, ma vincere queste partite fa parte del gioco e della nostra crescita. In stagione abbiamo buttato via tanti punti, anche in partite dove abbiamo giocato meglio degli avversari: ci mancano sei-otto punti in più, lo dico chiaramente, ma siamo lì e sono molto fiero del percorso che abbiamo scelto di intraprendere”.

Sul rientro di Tortelli

“Tortelli? Di solito non parlo di individui, perché credo che il nostro percorso sia di squadra, ma sono molto contento per lei e anche per Snerle, sono rientrate, hanno fatto bene e sono contento che siano parte della squadra”.