Sua freddezza Bredgaard decisiva per la vittoria della Fiorentina. Bentornata Tortelli
La Fiorentina Femminile ritorna al successo e lo fa in casa, al Viola Park, contro il Como Women. Un successo di misura per le viola (1-0), arrivato nella ripresa.
La gara
Primo tempo senza grandissimi sussulti. L’occasione migliore, viene creata proprio dalla Fiorentina nella parte finale, con una palla bassa di Bonfantini per Curmark che mette alto da distanza ravvicinata.
La svolta del match arriva al 76’ quando Bredgaard realizza il calcio di rigore concesso alle viola per fallo di mano in area di Marcussen (dopo revisione all’FVS). Per proteste, subito dopo il gol dal dischetto, è stata espulsa dalla panchina Capelletti.
Nel finale c’è anche lo spazio per il ritorno in campo dopo lunghissimo tempo di Tortelli che ha fatto oggi la sua prima presenza stagionale. Pensate non giocava addirittura dal 25 gennaio 2025 per un problema tendineo.
La classifica
E’ un successo questo che consente alla Fiorentina Femminile di superare il Milan e agganciare a quota 30 punti Lazio e Napoli, al quarto posto in classifica.