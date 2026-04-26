Una partenza shock per la Fiorentina, poi la grande rimonta. Le Viola escono imbattute da Terni

La Fiorentina Femminile esce con un pareggio per 2-2 dalla trasferta di campionato contro la Ternana.

Primo tempo

Una partenza shock ha inevitabilmente influenzato l'andamento dell'incontro; dopo solo 12 minuti le padrone di casa si sono infatti ritrovate avanti per 2-0. Un fallo di Catena su Pirone ha determinato la concessione di un calcio di rigore per le rossoverdi. La stessa Pirone dal dischetto fa centro al 5’. Al 12' poi Regazzoli al termine di un'azione confusa ma insistita della Fiorentina, trova lo spazio giusto per mettere dentro di sinistro. Allo scadere della prima frazione, le viola riaprono la partita, trovando al 45’ il colpo di testa di Cherubini su azione d'angolo.

Secondo tempo

Spinge la Fiorentina in apertura ma trova davanti a sé una Schrofennegger meravigliosa che dice più volte no. Ma al 61’ deve capitolare per la seconda volta, dopo il colpo di testa ravvicinato di Filangeri, lasciata sola su un altro calcio d'angolo. Il portiere della Ternana, ex gigliata, deve superarsi nel finale per respingere al 93' un colpo di testa della compagna, Pacioni, che stava per fare un clamoroso autogol.

La classifica

Con questo punto, la Fiorentina sale a 27 punti e si ritrova al sesto posto con la Lazio. La Ternana è invece penultima con 14 punti.