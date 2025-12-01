La squadra lancia l'SOS. Il pensiero nello spogliatoio: "Con la Fiesole ci salviamo"

Finita la partita a Bergamo, con una sconfitta che, se possibile, inguaia ancora di più la Fiorentina, ecco arrivare la richiesta di SOS da parte della squadra ai tifosi.

Parla Dzeko

A nome di tutti parla Dzeko, protagonista in settimana di alcune dichiarazioni che non sono andate giù ad una bella fetta di tifoseria. Però la richiesta è chiara: “Stateci vicino, sosteneteci”.

Squadra e tifosi insieme per cercare di risollevarsi da una situazione che è tutt'altro che buona, con la zona salvezza che ora dista cinque punti e con un calendario fatto di sfide dirette una dietro l'altra.

Il pensiero dello spogliatoio

Nello spogliatoio però il pensiero è unico, così come raccontato dal direttore sportivo, Goretti: “Con la Fiesole (a fianco) ci salviamo”. Solo parole o realtà? Sabato prossimo arriverà una prima risposta anche perché ci saranno tanti sostenitori nella trasferta di Reggio Emilia.