UFFICIALE: Un giovane della Fiorentina va in prestito in Serie C

Addio al Lecco per un calciatore viola

Una nuova esperienza per un giovane calciatore della Fiorentina. Stiamo parlando di Alberto Agostinelli, che nei prossimi sei mesi vestirà la maglia della Virtus Francavilla in Serie C. L'avventura al Lecco è stata ampiamente negativa, con appena 26 minuti giocati: il calciatore ha così cambiato aria.

La formula dell'operazione

L'ufficialità è arrivata direttamente dalla società pugliese, che ne specifica la formula del prestito. Classe 2002, Agostinelli è cresciuto nei settori giovanili di Bari, Roma e appunto Fiorentina, con la cui maglia ha vinto per tre anni consecutivi la Coppa Italia Primavera e nella stagione 2021-2022 la Supercoppa Primavera.