E se Fabbian smarrisce anche il fiuto del gol... riscatto a un passo ma una bella incognita tattica per il futuro

La traversa colpita a inizio secondo tempo nel quarto d'andata di Conference grida ancora vendetta: poteva essere la classica sliding door che cambia una partita ma anche il destino di un calciatore. Invece per Giovanni Fabbian il fato non ha proprio voluto sorridere e la sua prova, già povera e difficoltosa da mezzala, è rimasta orfana di quello che l'aveva portato ad essere una delle promesse del calcio italiano: il feeling con la porta.

Sembra aver smarrito anche quello, scrive La Nazione, e per un giocatore il cui valore aggiunto sono sempre stati i gol e la presenza efficace in area, il problema non è di poco conto. Il suo riscatto per altro si avvicina, perché legato alla salvezza della Fiorentina. Una discreta incognita per chi dovrà inquadrarlo tatticamente la prossima stagione.