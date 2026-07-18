Oulaï è arrivato in Italia: "Bonjour!". E ora in viaggio verso Firenze! - FOTO
Christ Oulaï è arrivato in Italia. Il giocatore arrivato dal Trabzonspor per vestire la maglia Fiorentina è sbarcato da pochi minuti all'aeroporto di Bologna.
In viaggio verso Firenze
Il centrocampista ivoriano, pagato 30 milioni dal club viola, è ora in viaggio verso Firenze dove alloggerà in hotel insieme al suo entourage. Per domani sono previste le visite mediche e il suo arrivo al Viola Park.
L'arrivo di Oulaï
Qua trovate uno scatto dell'arrivo di Oulaï, che ha salutato i presenti con il classico “Bonjour!”, primo saluto ai tifosi della Fiorentina, ripreso dalle immagini girate da FirenzeTV.
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