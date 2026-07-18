Oulaï è arrivato in Italia. E ora in viaggio verso Firenze! - FOTO

Christ Oulaï è arrivato in Italia. Il giocatore arrivato dal Trabzonspor per vestire la maglia Fiorentina è sbarcato da pochi minuti all'aereoporto di Bologna.

In viaggio verso Firenze

Il centrocampista ivoriano, pagato 30 milioni dal club viola, è ora in viaggio verso Firenze dove alloggerà in hotel insieme al suo entourage. Per domani sono previste le visite mediche e il suo arrivo al Viola Park.

L'arrivo di Oulaï

Qua trovate uno scatto dell'arrivo di Oulaï ripreso dalle immagini girate da FirenzeTV.