Benedetto Ferrara: "Gudmundsson nell'Islanda si sente una stella, a Firenze no. I viola in nazionale fanno impressione"

Il giornalista de La Nazione e tifoso viola Benedetto Ferrara ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno, intervenendo su vari temi di casa gigliata.

Le parole di Ferrara

“Contro il Milan sarà una partita difficilissima. Anche a loro mancheranno diversi giocatori per infortunio. Sull'acciacco di Kean c'è da guardare anche il lato positivo: c'è Piccoli in rampa di lancio e poi non è un infortunio serio. Non ci sono interessamenti del legamento e tra poco Kean sarà di nuovo in campo. Vedendo i giocatori viola in nazionale fanno quasi impressione. Credo che per Kean il problema sia tecnico tattico, mentre per Gud sia psicologico".

Il caso Gudmundsson

“Nell'Islanda si sente la stella, a Firenze no. E' un vero caso qui a Firenze, perché ci serve la sua fantasia. Non ha mai fatto la differenza, ci ha fatto vedere solo qualche lampo. Sia lui che Fagioli possono dare quello che serve a questa Fiorentina".

La partita importante

"La partita importante sarà quella contro il Bologna in casa. A Milano conterà la prestazione. L'obiettivo di Pioli è far ritrovare la concretezza alla squadra e gli stimoli.