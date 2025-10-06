Gattuso ne perde un altro per strada. Il ct azzurro, dopo Piccoli della Fiorentina, è costretto a cambiare ancora le convocazioni
A causa del forfait di Matteo Politano, infortunatosi in occasione della gara di campionato con il Genoa, il CT Gennaro Gattuso ha deciso di convocare Leonardo Spinazzola, assente in Nazionale dal settembre 2023.
L'infortunio di Politano del Napoli va ad aggiungersi a quello di Zaccagni della Lazio, quando Gattuso aveva deciso di chiamare al suo posto l’attaccante della Fiorentina Roberto Piccoli.
Ben tre i Viola convocati
PORTIERI: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);
DIFENSORI: Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Brighton & Hove Albion), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma), Destiny Udogie (Tottenham);
Sorpresa a centrocampo
CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Hans Nicolussi Caviglia (Fiorentina), Leonardo Spinazzola (Napoli), Sandro Tonali (Newcastle);
ATTACCANTI: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Roberto Piccoli (Fiorentina), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah).