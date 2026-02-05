Questo pomeriggio l’agente di di Manor Solomon Shlomi Ben Ezra, in una lunga intervista al portale israeliano Hahm Aave, ha avuto modo di parlare del centrocampista della Fiorentina e della trattativa che lo ha portato a Firenze.

“La Fiorentina è stata una buona scelta, si vede che nelle ultime due partite ha giocato minuti significativi. Hanno un’opzione per acquistarlo, vive in un posto fantastico, la decisione è stata molto facile. Ha firmato per metà stagione con un’opzione di acquisto di 10 milioni di euro. Se retrocedono, se ne va. Sì, aveva l’opzione di andare al Southampton, ma non voleva andare in seconda divisione”.

“10 milioni per Solomon è un prezzo stracciato”

Ha anche aggiunto: “Speriamo che la Fiorentina rimanga in campionato e che si vada avanti. Per gli standard odierni, penso che 10 milioni siano un prezzo stracciato per Manor Solomon. Non definisco quello che sta succedendo con lui un declino. Non ha giocato 100 partite male, ovunque abbia giocato è stato bravo. C’è stato un infortunio che ha complicato le cose nel 2023, si è infortunato durante la preparazione la scorsa estate”.