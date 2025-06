Questo pomeriggio l'ex centrocampista del Parma Alessandro Budel, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di parlare dei Adrian Bernabè, accostato nelle ultime ore alla Fiorentina, e del mercato messo in atto finora dai viola.

"Quest'anno tante partite non le ha giocate per qualche infortunio di troppo, ma è risultato un giocatore molto importante per il Parma, quasi imprescindibile: è dotato di grandi qualità e di un’ottima visione di gioco. Al di la che può giocare anche come play davanti alla difesa, si può adattare a tutte le zone del campio: a me è piaciuto molto anche come mezz’ala. E’ un giocatore che sa palleggiare bene, ma che offre anche tanto dinamismo in mezzo al campo: dovesse arrivare a Firenze sarebbe un gran colpo per la Fiorentina”.

“Bernabè ha la personalità per giocare in una piazza come Firenze”

Ha anche aggiunto: “Lo vedo assolutamente pronto per eventualmente fare il salto da Parma a Firenze, lui è comunque un ragazzo dalla grande personalità. Può adattarsi benissimo ad una piazza come quella gigliata: da questo punto di vista non credo che possano esserci grossi problemi. Il punto è un altro, il contesto tattico in cui dovrebbe inserirsi. La Fiorentina in mezzo al campo ha altri giocatori, come Mandragora ad esempio, che potrebbero completarlo per caratteristiche ma molto dipenderà dalle decisioni che prenderà Pioli”.

“Ha le caratteristiche per giocare ovunque a centrocampo”

Ha fatto anche un focus sul suo ruolo: “E’ difficile capire quale sia il suo ruolo preferito perche è uno di quei giocatori che si può adeguare a tutto. Può essere ottimo per un centrocampo a tre ma anche in altre zone del campo, prima però dovremo capire quali siano le decisioni di Pioli. E’ normale che Mandragora, Fagioli e Bernabe siano giocatori diversi ma con caratteristiche simili; il compito di Pioli dovrebbe essere quello di trovare un’armonia tra di loro. Sicuramente sono convinto che servirà un giocatore piu di gamba, capace di ribaltare le azioni da difesa ad attacco e con un dinamismo diverso rispetto ai nomi fatti”.

"La mediana viola è da ricostruire, servirà trovare i giusti equilibri"

Ha poi concluso: “Servono anche giocatori fisici a centrocampo perchè non è detto che con tanta qualità tu riesca a giocare comunque bene. La squadra cosi facendo diventerebbe poco dinamica, e di conseguenza attaccherebbe con difficoltà gli spazi offerti dagli avversari. Credo che anche l’anno scorso la Fiorentina avesse giocatori dalle grandi qualità, e nonostante questo spesso non è riuscita a fare grandi partite. Serve che si creino quegli equilibri che poi permettono di giocare bene e di far si che il tuo gioco sia realmente qualitativo. Il futuro di Kean? Sinceramente non ne ho idea. Mi auguro per la Fiorentina e per la nazionale che resti almeno per un altro anno in Serie A”.