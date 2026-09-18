Vanoli: "Atta e Dragusin sono tornati a disposizione. Pericoli del Napoli? Io sono innamorato di De Bruyne..."

L'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli è intervenuto in conferenza stampa in vista del difficile match contro il Napoli di Max Allegri.

La sfida contro il Napoli

“La squadra ha bisogno di guardare al futuro. Affronteremo una squadra molto forte, sarà una bella sfida da giocare con coraggio e senza paura. Io però devo guardare alla mia squadra e alla crescita dei ragazzi. Dobbiamo uscire con la convinzione di aver fatto il massimo”.

Pericoli partenopei

“Anche se in difficoltà, il Napoli è sempre una rosa ampia e molto forte che può lottare per lo scudetto. Sono tanti i giocatori partenopei da temere, perchè in molti possono risolvere da soli la partita. Io sono innamorato di De Bruyne per come si muove in campo, gestisce la palla e per il suo carattere, ma non lo scopro certo io”.

Novità dall'infermeria

“L'infermeria è sotto controllo. Atta non si è sempre allenato con noi, per questo in Coppa Italia non ha giocato. Ma sta bene ed è a disposizione. Anche Dragusin, che ha sentito un lieve indurimento con il Pisa, è a disposizione essendosi allenato con la squadra”.