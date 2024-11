Cataldi in dubbio fino all'ultimo e lo stop dello staff medico. Il rientro al top dopo la sosta

E' stato in dubbio fino all'ultimo Danilo Cataldi, centrocampista della Fiorentina alle prese con qualche acciacco fisico dopo i tanti minuti giocati in questo inizio di stagione e accusati in particolar modo nel post partita contro la Roma.

Fastidi fisici che hanno fatto saltare all'ex Lazio le sfide contro Genoa, Torino e APOEL, e che oggi non gli permetteranno di essere protagonista di Fiorentina-Verona. Lo stop è arrivato dallo staff medico, che ha preferito non rischiarlo, anche in vista della sosta che arriverà dopo il match di oggi. Cataldi avrà tutto il tempo per recuperare in vista della partita contro il Como in programma tra due settimane. Lo scrive La Nazione.