Caressa: "Fiorentina e Udinese peggiori squadre della Serie A. I viola non possono perdere ancora, infatti secondo me... perderanno"
A Radio Deejay spazio ai pronostici nel consueto appuntamento del sabato con Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni, che hanno parlato anche di Udinese-Fiorentina.
Il pensiero di Caressa
“Attualmente Udinese e Fiorentina sono le peggiori quadre della Serie A. La Fiorentina non può perdere ancora… E infatti dico che vince l'Udinese”.
Il parere di Zazzaroni
Diverso il parere di Zazzaroni, che tra Udinese e Fiorentina ha pronosticato il 2, quindi la vittoria viola.
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