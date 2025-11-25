L'ex portiere Stefano Sorrentino ha parlato a Radio Bruno a due giorni da Fiorentina-Aek Atene di Conference League, avendo militato per tanti anni tra le fila del club greco con sede nella capitale. Vari gli spunti affrontati dall'ex portiere di Serie A.

‘Martinelli è interessante, ma oggi…’

“De Gea in porta contro l’Aek Atene? Normale che in un momento critico l’allenatore si affidi ai giocatori più importanti. Martinelli ha quasi zero presenze tra i professionisti, a me piace tantissimo ma non ci vedo niente di strano. È forse il portiere più interessante in quella fascia di età ma è normale rispettare certe gerarchie in una fase così delicata”.

‘Vanoli è la persona giusta per la Fiorentina’

“Meglio affrontare l’Aek in casa? Sì, anche se non ho mai visto segnare nessuno dalla tribuna. La Fiorentina in questo momento è meglio che giochi in casa, soprattutto se ha la gente dalla sua parte. In altri casi invece è meglio giocare in trasferta… Rifarei mille volte l’esperienza all’Aek Atene, sono arrivato nel periodo migliore della Grecia, dopo la vittoria dell’Europeo. Vanoli mi piace molto, lo conosco bene. Farà un grandissimo lavoro, è la persona giusta. È un gran conoscitore di calcio, umile, una mosca bianca nel mondo del calcio”.