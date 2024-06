Nella copertina del QS de La Nazione: "Rabbia Fiesole, resa dei conti". A pagina 2 in taglio alto:"La curva alza i toni e si arrabbia: ‘Gestione sportiva pessima. Ora Rocco dia delle risposte. Alcuni giocatori indegni", in taglio basso: “Dall’allenatore alla società: quanti nodi”. A pagina 3:"Il rebus arrivi e partenze. In tanti pronti all'addio. Mediana da ridisegnare". Di spalla: “Una tragedia greca. Alla faccia di Euripide”.