L'ex centravanti anche della Fiorentina Roberto Pruzzo a Lady Radio ha parlato del mercato della Fiorentina, dandone una personale valutazione, spostandosi poi sul campo e altri aspetti dell'attualità viola.

Ecco cosa ha detto Pruzzo: “Sabiri via? Ottima operazione, la Fiorentina si toglie un sicuro scontento. Credo che in quella zona di campo la Fiorentina potesse fare molto meglio sul mercato. Ci sono 4 giocatori in rosa che ormai si sono soppesati, gol non ne fanno, in quel settore di campo si doveva cercare magari un calciatore diverso. Anche per dare maggiore copertura ai terzini quando spingono”.

"Maxime Lopez è un buon regista e assomiglia più a Torreira rispetto ad Arthur, sa giocare di più nella metà campo avversaria. Credo che Italiano lo abbia preso nell'ottica di farlo anche alzare di posizione, come fece con l'uruguaiano nella seconda parte di stagione del suo primo anno. Lopez è veloce di pensiero anche se non ha gol nel bagaglio. Ciò che contesto della sconfitta di San Siro è come è arrivata, la concorrenza della Fiorentina mi sembra che però abbia anch'essa varie problematiche.

Quindi Pruzzo prosegue: “Il mercato della Fiorentina per me è insufficiente perchè non si è andati a rinforzare il reparto arretrato. Dovevano arrivare giocatori forti e la Fiorentina non ce li ha, le difficoltà sono accentuate poi dal modo di giocare. Anche sul portiere andava fatta una scelta diversa. Aspetto di capire chi sarà il centravanti titolare, servono certi riferimenti e al momento l'allenatore non ha scelto. Nzola e Beltran sono totalmente diversi, serviranno piani diversi a seconda di chi gioca”.