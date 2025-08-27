Ecco Diogo Leite, le caratteristiche giuste per Pioli e un aspetto che aiuterebbe la Fiorentina - VIDEO

Movimenti in difesa per la Fiorentina negli ultimi giorni di mercato, e tra i profili per i quali la dirigenza viola è in trattativa c’è anche il portoghese Diogo Leite, classe 1999 in forza all’Union Berlino.

Le caratteristiche del calciatore

Centrale di piede sinistro, Leite è cresciuto nelle giovanili del Porto, club col quale ha anche debuttato in prima squadra; il difensore lusitano è quindi passato al Braga per poi arrivare in Bundesliga, campionato in cui gioca dal 2022. Diogo Leite è un difensore centrale di buona qualità tecnica, abile nell’impostazione del gioco e forte nei duelli aerei, aspetto nel quale la Fiorentina ha dimostrato di avere non poche difficoltà.

Un profilo con esperienza internazionale

Alto 1 metro e 90, sa farsi valere nei duelli e anche se non è rapidissimo è dotato di un buon anticipo. Leite è un giocatore che ha messo nel proprio bagaglio anche una discreta esperienza internazionale, collezionando 26 presenze tra Champions League ed Europa League. Il giocatore è in scadenza di contratto e potrebbe arrivare a Firenze per una cifra tra gli 8 e i 10 milioni di euro.

Ecco un video per dare un’idea delle caratteristiche del giocatore