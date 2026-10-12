L'osservato speciale di casa Fiorentina: i tempi di recupero restano incerti
La Fiorentina si ferma per un giorno dopo la sconfitta per 2-1 contro il Genoa. Ieri i giocatori di Paolo Vanoli hanno svolto una seduta di scarico al Viola Park, smaltendo le fatiche di Marassi. Oggi riposo, mentre domani riprenderanno gli allenamenti a pieno regime per preparare la sfida di domenica contro il Como. Contro la formazione di Fabregas servirà una risposta immediata per ritrovare fiducia e risultati.
Atta spera
Osservato speciale di questa settimana è sicuramente Atta, che Vanoli spera di recuperare quanto prima. L’ex Udinese è alle prese con un “sovraccarico funzionale all’addome”, come spiegato dal tecnico in conferenza stampa venerdì scorso.
…Ma non ci sono certezze
I tempi di recupero restano incerti e il centrocampista classe 2003 rischia di saltare anche il prossimo appuntamento di campionato. Nei prossimi giorni dovrebbe emergere un quadro più chiaro sulle sue condizioni e sul possibile rientro.