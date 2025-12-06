Monologo dell'Inter che schiaccia il Como a San Siro e si prende di forza la vetta. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Continua il sabato di Serie A col big match tra Inter e Como: a San Siro sono gli uomini di Chivu a fare il bello e il cattivo tempo, portando a casa un rotondo 4-0.

La cronaca della partita

Parte subito forte l'Inter che trova il vantaggio dopo appena 11 minuti: grande percussione di Luis Henrique che poi serve Lautaro in arrivo in area di rigore, con l'argentino che colpisce di destro per il vantaggio nerazzurro. Il raddoppio invece arriva al 58simo: angolo battuto da Dimarco, Thuram è fortunato nella deviazione da distanza ravvicinata per il 2-0. Infine all'81simo è il solito Calhanoglu col suo marchio di fabbrica, il tiro da fuori, a firmare il 3-0. Ma non è finita qui, perché arriva anche il 4-0, stavolta a cura di Carlos Augusto.

La classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 30, Milan 28, Napoli 28, Roma 27, Bologna 24, Como 24, Juventus 23, Sassuolo 20, Lazio 18, Udinese 18, Cremonese 17, Atalanta 16, Torino 14, Lecce 13, Cagliari 11, Parma 11, Genoa 11, Pisa 10, Verona 6, Fiorentina 6.