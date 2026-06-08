Galbiati: "Grosso? Era meglio ripartire con Sarri. La Fiorentina non può sbagliare l'anno del centenario"
L'ex difensore della Fiorentina, Roberto Galbiati, ha espresso su Radio Sportiva la propria opinione sul nuovo tecnico viola, Fabio Grosso, presentato ufficialmente oggi.
“Meglio Sarri”
“Avrei preferito Sarri - ha esordito Galbiati - ma ora tifiamo Grosso. Si riparte quasi da zero dopo un'annata disastrosa”.
“Un anno da non sbagliare”
E poi: “Sarà l'anno del centenario e la Fiorentina non può sbagliare, ma anche i tifosi devono avere pazienza: c'è bisognodi ricostruire senza fare voli pindarici”.
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