Una crocifissione piuttosto prematura. Errori a valanga e indecisioni continue, Ma la colpa è tutta di Rugani?

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina prende le difese del difensore viola Daniele Rugani. Le critiche, per quanto legittime vista la prestazione disastrosa, sono state forse esagerate, soprattutto considerato che sono arrivate solamente dopo una partita in maglia viola.

Prestazione horror

Se una partita da sola non fa mai testo, figuriamoci una partita a distanza di oltre due mesi dall’ultima giocata. Daniele Rugani è stato sicuramente il peggiore in campo contro l'Udinese, ma la colpa del 3-0 subìto non è solo del centrale toscano. Il ritorno alla difesa a tre, per esempio, è uno dei motivi che aiuta ad alleggerire le responsabilità dell’ex Juventus.

Le attenuanti

Il numero 3 inoltre non poteva reggere i novanta minuti, Vanoli lo sapeva e aveva già messo in conto a un certo momento di sostituirlo, poi l’ammonizione rimediata da Pongracic a metà primo tempo ha costretto a lasciare il croato negli spogliatoi all’intervallo e il piano originario è saltato. Mettiamo tutto insieme ed ecco servita la prestazione horror (quella è stata) del difensore classe 1994. Una prima partita ampiamente insufficiente, ma che non può portare ad una rapida bocciatura di un giocatore che, con la sua esperienza, potrebbe essere cruciale nel finale di stagione.

