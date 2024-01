Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, ha scritto stamani sul giornale sportivo un commento a quello che è accaduto al Franchi domenica scorsa per Fiorentina-Inter.

“Tanto gioco, nessun punto - scrive Polverosi - Di fronte alla capolista la squadra di Italiano è tornata all’antico, anche nel modo di prendere gol: in contropiede, naturalmente, con la difesa a due passi dalla linea di metà campo. Contropiede che ha portato al calcio d’angolo dell’1-0 di Lautaro”.

Ancora sulla formazione di Italiano: “E' diventata una squadra indecifrabile, non sai più cosa aspettarti dalla Fiorentina, non conosce una via di mezzo: si chiudeva bene a dicembre, si apre male adesso”.

Infine: “Contro l’Inter avrebbe meritato il pareggio per quanto ha prodotto, ma ha perso perché priva del senso dell’equilibrio. Se difendi a due metri dalla linea di metà campo quando i tuoi avversari si chiamano Lautaro Martinez e Thuram, basta una palla persa e sei finito”.