La probabile formazione del Rapid Vienna: chance dal primo minuto per un ex Sassuolo e un'assenza pesante in attacco

Quello che affronterà la Fiorentina stasera è un Rapid Vienna altrettanto in crisi: nelle ultime 5 partite tra campionato e Conference sono arrivati un pareggio e quattro sconfitte, con l'allenatore Stoger che punta al match di stasera per risollevare le sorti dei suoi.

Un nome già incrociato in passato

A guidare la linea ci sarà il capitano Seidl, che era già presente due anni fa quando, in Austria, la Fiorentina perse per 1-0 l'andata dei preliminari di Conference. Assente, invece, l'attaccante Mbuyi - capocannoniere della squadra in campionato - per problemi di natura muscolare: prenderà il suo posto Antiste, che ha un passato in Italia con le maglie di Spezia e Sassuolo.

La probabile formazione

RAPID VIENNA (4-2-3-1): Hedl; Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Horn; Seidl, Amane; Wurmbrand, Gulliksen, Radulovic; Antiste